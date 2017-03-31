



Активисты из Молодежного парламента встретились с руководителями профильных департаментов Новгородского правительства



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Как удержать молодежь на малой родине — такую непростую проблему сегодня подняли активисты из Молодежного парламента при областной думе на выездной встрече с руководителями профильных департаментов новгородского правительства и областной федерацией профсоюзов. Спикер молодежного парламента Людмила Бабаркина призывала старших коллег – депутатов облдумы поддержать выпускников НовГУ, в том числе и принятием областного закона о молодежной политике, который, по мнению ребят, специальными мерами социальной поддержки поможет удержать новоиспеченных специалистов на малой родине.

Руководитель профильного департамента Галина Михайлова отметила, что в нашей области с 2013 года уже есть социальные обязательства для медработников, которые гарантирует региональное правительство: это подъемные, зарплата и жилье. Сегодня каждый четвёртый врач в области — выпускник Новгородского медицинского института. Но таких мер поддержки у молодых специалистов должно быть больше, и в том числе - на законодательном уровне, - высказала свою точку зрения заместитель председателя областной думы Ольга Борисова.

Итогом круглого стола по мерам государственной поддержки молодых специалистов в нашей области стало единогласное голосование за Людмилу Бабаркину, которая была выдвинута делегатом на заседание молодежного парламента при государственной думе. В столице девушка вместе со своими региональными коллегами намерена поднять вопрос о принятии федерального закона по поддержке молодых специалистов в регионах.



