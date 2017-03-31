Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Активисты из Молодежного парламента встретились с руководителями профильных департаментов Новгородского правительства


Фото  Видео репортаж Видео
Как удержать молодежь на малой родине — такую непростую проблему сегодня подняли активисты из Молодежного парламента при областной думе на выездной встрече с руководителями профильных департаментов новгородского правительства и областной федерацией профсоюзов. Спикер молодежного парламента Людмила Бабаркина призывала старших коллег – депутатов облдумы поддержать выпускников НовГУ, в том числе и принятием областного закона о молодежной политике, который, по мнению ребят, специальными мерами социальной поддержки поможет удержать новоиспеченных специалистов на малой родине.
Руководитель профильного департамента Галина Михайлова отметила, что в нашей области с 2013 года уже есть социальные обязательства для медработников, которые гарантирует региональное правительство: это подъемные, зарплата и жилье. Сегодня каждый четвёртый врач в области — выпускник Новгородского медицинского института. Но таких мер поддержки у молодых специалистов должно быть больше, и в том числе - на законодательном уровне, - высказала свою точку зрения заместитель председателя областной думы Ольга Борисова.
Итогом круглого стола по мерам государственной поддержки молодых специалистов в нашей области стало единогласное голосование за Людмилу Бабаркину, которая была выдвинута делегатом на заседание молодежного парламента при государственной думе. В столице девушка вместе со своими региональными коллегами намерена поднять вопрос о принятии федерального закона по поддержке молодых специалистов в регионах.

31.03.2017 18:25 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.