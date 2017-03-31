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|Премьер-министр Дмитрий Медведев провел встречу с исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел встречу с исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным. Глава региона рассказал председателю правительства о своём видении приоритетов развития области. Среди которых: улучшение медицинского обслуживания населения и дорожное хозяйство.
Также одно из важных направлений, которому Андрей Никитин намерен уделить пристальное внимание - прекращение оттока населения из региона и создание возможностей для самореализации новгородцев.
Дмитрий Медведев отметил, что озвученные Андреем Никитиным планы потребуют изыскания дополнительного финансирования, и предложил обсудить его источники.
|31.03.2017 19:26
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