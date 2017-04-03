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В Санкт-Петербурге продолжил работу четвертый медиафорум общероссийского народного фронта
Олеся Иванова
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Такой формат общения региональной прессы с коллегами, экспертами, представителями законодательной власти и политиками здесь называют уникальным. Десятки площадок для работы, секции для обсуждения и круглые столы, свой вопрос можно не просто озвучить, но и решить. И таких примеров за эти годы немало.
На этот раз под особым вниманием общественников сразу несколько тем. Одна из них – убитые дороги. Стартовавший пару лет назад во Пскове, сегодня проект вышел на всероссийский уровень, кстати, его активисты уже в мае планируют посетить и наш город. Еще одна актуальная тема – экология, генеральная уборка, говорят общественники, нужна всей стране.
Сейчас на всероссийской карте свыше 3 тысяч точек. Больше всего несанкционированных свалок в Московской и Самарской областях. Но эта цифра, считает Дмитрий Миронов, явно занижена, по предварительным подсчетам активистов ОНФ реальное число нелегальных помоек больше 20 тысяч. Уже к концу года здесь намерены сократить эту цифру вдвое, причем не без участия чиновников, которые, уверен Дмитрий, при разумном подходе могут не только привести в порядок свои города, но и неплохо подзаработать.
Не осталась без внимания и профессиональная тематика, все-таки 500 журналистов-участников не шутка. Говорили про развитие общественного сектора, про активность молодежи и даже смыслы новых российских праздников. Правда, наибольший ажиотаж уже который год подряд вызвала тема мздоимства и коррупции. Как знать, может быть именно это направление станет приоритетным на следующий год.
03.04.2017 16:47 











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