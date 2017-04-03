



Продолжается юниорский чемпионат России по фигурному катанию Ирина Демендеева



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Великий Новгород принимает «олимпийские надежды страны», - так тренеры называют фигуристов 12-15 лет, которых большинство на этом финале Первенства России. В числе участников – как опытные спортсмены, так и новички. Волнуются все . Одно неловкое движение и можно упасть, а значит - потерять драгоценные балы. Так случилось с первой парой, выступавшей по программе «спортивные танцы»: Аленой Пономаревой и Дмитрием Блиновым из Кировской области. Чуть увереннее на льду держались Мария Игнатьева и Александр Алексанян из Свердловска. Но и они остались недовольны своим выступлением: в уголке слез и поцелуев фигуристы выглядели весьма расстроенными.

В Великом Новгороде соревнования такого уровня проходят во второй раз. Организаторы признаются, что принимать финал Первенства России, конечно, почетно, но очень ответственно. Подготовка началась еще за несколько месяцев до события. Но в итоге, честь увидеть выступления сильнейших юных фигуристов досталась именно Великому Новгороду.

В этот раз, на правах хозяев, принимает участие в Первенстве и новгородская фигуристка Елена Горбунова. Несколько месяцев девушка отрабатывала тройные прыжки и двойные аксели, и теперь надеется не ударить в грязь лицом.

К слову, новгородцы высоко оценили выступление нашей землячки. Впрочем, всех фигуристов провожали овациями. Поначалу зрителей на трибунах было совсем немного, но затем их число заметно увеличилось. И поддержка новгородцев, по признанию спортсменов, было весьма ощутимой.





