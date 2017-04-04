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|О состоянии дорог жители Новгородской области могут сообщить на «горячую линию» Правительства региона.
|Елена Пилосова
«Дороги. Общественный контроль». Именно так называется горячая линия. Как она действует, журналистам наглядно продемонстрировала вице-губернатор Валентина Захаркина. С сообщением о плохом состоянии дорог как в Великом Новгороде, так и в любом районе области люди могут обратиться не только позвонив по телефону, но и написав в интернет-приёмную Новгородавтодора. Для этого требуется всего лишь заполнить небольшую анкету, рассказать о проблеме и прикрепить фотографии.
Горячая линия – это не только возможность сообщить о плохом состоянии проезжей части, но и о том, как ведется ее ремонт, пояснила Валентина Захаркина. Для того, чтобы люди лучше понимали, что такое текущий ремонт, что - капитальный, а что строительство, специально выпустили «Азбуку дорожных работ».
Главная задача, отметила вице-губернатор, наладить контроль за состоянием и ремонтом дорог на всех уровнях: начиная от руководителя региона и его заместителей до жителей области. Такое поручение Андрей Никитин дал по итогам заседания Правительства. Открытие горячей линии - первый этап нового системного подхода к решению этой задачи.
|04.04.2017 17:24
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