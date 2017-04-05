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В Администрации Великого Новгорода состоялось расширенное аппаратное совещание
Елена Пилосова
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Проблема капитального ремонта новгородских дворов свою актуальность с годами не теряет. Взять хотя бы вот этот двор - одного из домов на Псковской. Здесь нет ни благоустроенной детской площадки, ни оборудованных стоянок для личного транспорта, ни тротуаров, проезд к дому – в сплошных ямах. И таких дворов в Великом Новгороде еще достаточно.
Продвинуться в решении вопроса помогает действующая с 2014 года подпрограмма по капитальному ремонту дворовых территорий. Сегодня участники аппаратного совещания обсуждали, что удастся сделать в этом году в рамках запланированных средств. На капитальный ремонт дворов выделено чуть более 56 с половиной миллионов рублей. Это средства областного, городского бюджетов и собственников. До 15 апреля идет прием заявок на участие в подпрограмме. В прошлом году в неё вошли 37 дворов. В этом году свое желание высказали уже 82 двора. Их ремонт, как было отмечено, может обойтись в 90 миллионов рублей.
Как отметил мэр Юрий Бобрышев, сегодня самое главное – правильно распределить выделенные средства. Ведь кроме капитального ремонта дворовых территорий деньги запланированы на развитие общих территорий и благоустройство парков. Все мероприятия должны быть сформированы только с учетом мнений новгородцев, подчеркнул градоначальник.
Оксана Тужилина объяснила, что при определении дворов для капремонта в первую очередь и будут учитываться два основных критерия: общественное мнение и возможность выполнения работ в этом году. Капитальный ремонт дворовых территорий должен начаться в июне.
Такое пристальное внимание к данному вопросу объясняется тем, что Великий Новгород стал участником приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Его реализация начинается в том числе и с уже действующих подпрограмм, в том числе по капремонту дворов.
05.04.2017 17:23 











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