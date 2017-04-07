



В Старой Руссе отметили вторую годовщину присвоения городу почётного звания «Город воинской славы» Оксана Шведова



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В руках - алые гвоздики, на лицах – гордость за свой город. У памятника Советскому солдату ветераны, школьники, студенты, представители общественных организаций, руководство города. В годы Великой Отечественной ожесточенные бои у Старой Руссы унесли жизни полумиллиона бойцов Красной Армии. В городе к концу войны осталось не более 30 жителей. Из 3000 строений относительно целыми остались только 10. Больницы, клубы, библиотеки, магазины были разрушены.

Историю Великой отечественной войны сегодня знает каждый старорусский школьник. 6 апреля - новая дата, которую им предстоит запомнить.

Сегодняшний митинг в честь присвоения Старой Руссе почетного звания Город Воинской Славы в этом году мог бы пройти у стелы с одноименным названием. Однако этого не произошло - бурные споры по поводу места установки памятного мемориала идут второй год.

В этом году, обещает глава района Василий Бордовский, стела будет установлена. Уже проведен аукцион и назначен срок исполнения работ. Осталось определиться с местом.

Этот митинг в честь дня присвоения Старой Руссе звания Город Воинской славы собрал в два раза больше людей, чем первый. Так что эта дата скоро может стать по-настоящему общегородским праздником. И все надеются, что в следующем году он пройдет как изначально задумано.







