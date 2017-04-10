



В поселке Тесово-Нетыльский прошёл пятый военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг – Вторая Ударная армия» Елена Пилосова



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Для участия в реконструкции собралось более 700 участников со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Последние минуты перед боем. Бойцы красной армии получают наставления своего командира, проверяют оружие. Вот здесь красноармейцы сделали себе привал, на отдых остановились и беженцы – бабушка с внуком. Картина настолько правдоподобна, что напоминает хронику военного времени. Людмила Николаевна, например, и готовилась к фестивалю по рассказам своей бабушки.

На позиции уже готовы вывести свой «Ханомаг» солдаты Вермахта. Эта машина активно применялась на всем протяжении войны, в том числе и на Восточном фронте. Участники реконструкции из Санкт-Петербурга собрали бронетранспортер специально для участия в фестивале. Здесь он впервые.

Флаг со свастикой на бронетранспортере не случайно. Так немецкая авиация определяла свою технику с воздуха, чтобы не бомбить её.

Быт, комфорт и порядок - так Вячеслав Юкин определяет основные условия, по которым немцы ставили свои лагеря. Будка часового, узел связи, полевая кухня, стойка для оружия. Здесь воссоздана обстановка 75-летней давности до мелочей. Никаких современных предметов, только те, которые использовали оккупанты во время Отечественной войны.

Реконструкция боя разворачивается на станции. Она разделена пополам. Правая её часть со смазочной – в руках Вермахта, левая с блокгаузом – в руках Красной Армии.

Борьба идет за узкоколейку. В 42-м это был единственный путь, по которому можно было доставить нашим войскам боеприпасы, вывезти раненых и беженцев. Красноармейцы атакуют противника. Их встречает массированный огонь. Вторая рота гибнет.

На пригорке остались лежать наши бойцы. Немецкая табличка с надписью «Здесь начинается задница мира», установленная рядом, говорит об ожесточенных боях, которые велись в районе Второй Ударной армии в 41-42 годах. Удерживать свои позиции красноармейцам тогда удавалось героическими усилиями.

Следующая атака становится более успешной для наших бойцов. На подмогу подходит 4 рота, тяжелое вооружение, медперсонал. На платформу грузят убитых и раненых, вместе с ними уезжают и беженцы.

За короткое время станция не раз переходила от красноармейцев к оккупантам и обратно. В итоге на передний край выходят бойцы с красным знаменем – бой окончен. Минута молчания в память о солдатах и офицерах, погибших во время Любанской операции.

Юбилейный пятый фестиваль «Забытый подвиг» совпал с 75-летием гибели Второй Ударной армии. Участие в нем приняли более 700 реконструкторов со всей России и зарубежья.

В проведении фестиваля ежегодно участвует Музей Тесовской узкоколейной железнодорожной техники. Это она выезжала на поле боя. После реконструкции зрители посетили экспонаты музея, интерактивные площадки, пообщались с реконстуркторами. Дань памяти погибшим в лесах Мясного Бора красноармейцам отдали глава региона Андрей Никитин и члены Правительства Новгородской области.



