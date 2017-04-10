



Великий Новгород поддержал Всероссийскую акцию «Вместе против террора!»



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Великий Новгород поддержал Всероссийскую акцию «Вместе против террора!». Ее организаторы, Муниципальный штаб общественного движения «Волонтеры Победы» и мэрия, пригласили прийти на площадь Победы-Софийскую всех, кто не остался равнодушным к трагедии, произошедшей в Петербурге 3-го апреля. 8 апреля на площади собрались школьники и студенты, активисты исторических и патриотических объединений, члены Городского Совета по межнациональным отношениям, представители Правительства области и городской администрации. Выступавшие говорили, в принципе, об одном: в моменты испытаний нужно вместе противостоять угрозе терроризма.

Организаторы акции, объявляя о том, что намерены провести митинг против терроризма, даже не сомневались, что к нему присоединятся многие новгородцы. От имени всех, кто собрался на площади на митинге, была принята Резолюция.

Завершился митинг флешмобом. Более трехсот молодых новгородцев выстроили слова «Нет террору!» и отпустили в небо белые шары – символ чистоты, свободы духа и независимости.



