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В Великом Новгороде прошел круглый стол на тему «Вечевой колокол. Участие граждан в развитии городской среды»
Юрий Левиков
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В Великом Новгороде прошел круглый стол на тему «Вечевой колокол. Участие граждан в развитии городской среды». Эксперты, в том числе гости из Москвы, обсуждали наиболее проблемные вопросы и делились мнениями.
Организаторы встречи подчеркивали: по оценкам экспертов, в России 7 миллионов волонтеров, которые берутся за решение наболевших проблем. Другое дело, что чиновники должны стать не препятствием на этом пути, а поддержкой, если, конечно, это действительно гражданская активность в действии, а не политика в чистом виде. Потому лейтмотив круглого стола – преодолеть недоверие между властью и людьми. И хоть тема – «Развитие городской среды», воспринимали ее гораздо шире. Участники круглого стола говорили о развитии туризма и рассматривали пример масштабной реконструкции в Тесово-Нетыльском.
В продолжение – разговор о поисковом движении. Тут тоже есть нюансы. Энтузиасты продолжают свою работу, но ставят вопрос о необходимости приведения в порядок воинских захоронений. Во время ревизии, приуроченной к 70-летию Победы, на эти цели требовалось 150 миллионов рублей, сейчас, вероятно, сумма еще больше. А, кроме того, поисковики интересуются, как воспитывать патриотизм, если закон об образовании ставит на этом пути уйму запретов.
Говорили и о других проблемах, которые со временем непременно трансформируются в проекты, если люди их захотят создать. К примеру, помощь бездомным животным. Тема, заявленная не раз, но теперь принимаемая чиновниками, когда Андрей Никитин, ВРИО губернатора, и он же, как выясняется, владелец кота из приюта, не скрывает, что готов выслушать предложения и по этому вопросу. А еще - сугубо урбанистический вопрос по застройке на Завокзальной. И тут не панацея, но возможность избежать спорных ситуаций в будущем – четкий генплан на годы вперед. По словам экспертов, в этом году около 4 миллиардов рублей пойдет на президентские гранты общественникам, в следующем году, эта сумма, вероятно, будет еще увеличена. Потому, главное - поверить в свои силы и предложить интересную идею, как когда-то появились «Бессмертный полк» или, к примеру, Тотальный диктант. Ну а вариантов приложения усилий волонтеров столько же, сколько проблем в нашей жизни.

10.04.2017 18:29 











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