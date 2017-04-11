



Жители Завокзального микрорайона продолжают митинговать Олеся Иванова



Фото Видео

Жители Завокзального продолжают митинговать. Теперь к претензии о плотности застройки микрорайона появилась еще одна – активисты просят проверить законность строительства на месте бывших складов и гаражей РЖД. Накануне ВРИО Губернатора Андрей Никитин пришел на встречу с жителями микрорайона вместе с мэром Юрием Бобрышевым и главным архитектором Великого Новгорода Евгением Жилиным.

Плотность застройки, возможные проблемы с освещенностью в квартирах соседних домов и разбитые большегрузами дороги – основные претензии, которые жители Завокзальной предъявляют властям и просят еще раз проверить законность выданных разрешений, хотя решение прокуратуры на этот счет уже есть.

Это не первый, и скорее всего, не последний митинг жителей Завокзальной. Протесты против строительства жилого дома на месте бывших складов и гаражей РЖД начались с осени прошлого года. Мэрия и застройщик пытаются идти на встречу, площадь нового дома уже сократили на 1200 квадратов, за счет этого увеличили расстояние между домами. Правда, претензий от этого меньше не стало.

Законность строительства подтверждает на встрече и мэр города. Более того, градоначальник готов отозвать разрешение в случае, если сделка по купле-продаже участка, на неправомерность которой ссылаются активисты, действительно прошла с нарушениями.

После полутора часов переговоров, пришли к выводу – нужно еще раз обратиться в прокуратуру и проверить всю цепочку купли-продажи участка за последние 2 года. Кроме того, Андрей Никитин готов предложить еще ряд пунктов, том числе и контроль за благоустройством близлежащей территории.

По мнению нового руководителя региона, который на встрече не давал громких обещаний и не искал виновных в ситуации, компромисс должны искать обе стороны. Ну а для того, чтобы с подобными сюрпризами, когда под твоими окнами внезапно вырастает изначально незапланированный дом, горожане больше не сталкивались, видимо, должен быть понятный и вменяемый план застройки.



