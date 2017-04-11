



В Великий Новгород приехала главный санитарный врач России Анна Попова



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В Великом Новгороде находится главный санитарный врач России Анна Попова. Ее рабочий визит начался с официальной встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным. Главной темой для обсуждения стала защита прав потребителей. По словам Анны Поповой, больше половины всех жалоб, поступающих в управление Роспотребнадзора по Новгородской области, касаются сферы торговли. И в первую очередь, речь идет о качестве продуктов питания. Стороны договорились определить в этом направлении первостепенные задачи и выработать совместный план действий.



