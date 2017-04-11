



В Великом Новгороде пройдет 14-ый Международный театральный фестиваль «Царь-Сказка» Оксана Шведова



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Раз в два года Международный фестиваль «Царь-Сказка» собирает в Великом Новгороде лучшие постановки России, Европы и Азии в области драматического, кукольного театра и современной хореографии. В этом году праздник для театралов стартует 21 апреля.

В театре "Малый" прошла пресс-конференция, посвященная открытию 14-го Международного театрального фестиваля «Царь-Сказка».

Китайская опера, танцевальный спектакль на библейскую тему, визуальное путешествие новгородского «Малого» - это лишь небольшая часть внушительной фестивальной программы в этом году, рассказывает журналистам художественный руководитель фестиваля Надежда Алексеева. На трех театральных площадках новгородцы увидят уникальный мир современного театра, именно на ноу-хау сделан упор в этот раз. Театралы из 11 стран мира покажут спектакли для детей и молодежи, а также постановки для взрослого зрителя. Здесь можно будет увидеть скандинавские саги, вспомнить сказки Андерсена, окунуться в Шекспира. Из новых стран, которые приедут в Великий Новгород - Швеция, Китай и Португалия.

В этом году фестивалю «Царь-Сказка» большую финансовую поддержку оказал «Акрон». Предприятие выделило на организацию проекта более миллиона рублей. Управляющий по социальному обеспечению «Акрона» Сергей Бусурин отметил, что поддерживать такие уникальные мероприятия важно, в первую очередь, для статуса Великого Новгорода, ведь фестиваль «Царь-сказка» - это культурное событие мирового уровня.

: Фестиваль развивает культурные связи городов и стран, показывает новшества театрального искусства, дает зрителю шанс увидеть лучшие постановки мира, - говорит новый руководитель комитета культуры Великого Новгорода Константин Хиврич, - с 1992 года он полюбился зрителю и хотелось бы, чтобы такой нужный и масштабный проект проводился чаще.

Среди специальных событий фестиваля «Царь-Сказка - 10-летний юбилей творческой лаборатории «Молодая критика». 16-ть театроведов из России, Латвии и Эстонии будут ежедневно делать рецензии на спектакли, брать интервью у участников и публиковать в Фейсбуке. По итогам работы самому яркому спектаклю будет вручен специальный приз. Открытие фестиваля «Царь- Сказка» состоится 21 апреля в19 часов в театре «Малый» визуальным спектаклем «Однажды я исчез» (актеры «Малого» покажут зрителю новую технику визуального путешествия).



