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В Правительстве Новгородской области прошел ряд встреч, на которых обсуждались важные для области вопросы
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В Правительстве Новгородской области прошел ряд встреч, на которых обсуждались важные для области вопросы. ВРИО губернатора Андрей Никитин встретился с заместителем министра связи и массовых коммуникаций Алексеем Соколовым. Речь, в том числе, шла о развитии систем «Безопасный Город» и «Безопасный Регион». Здесь, в первую очередь, говорилось о возможностях установки камер наблюдений на федеральных, областных и городских дорогах, позволяющих, среди прочего, следить за скоростным режимом транспорта.
И сегодня же в правительстве Новгородской области было подписано соглашение о сотрудничестве с Росавтодором. В основу документа легли правила и стандарты по строительству, эксплуатации и диагностики дорог федеральной компании, которые теперь будут применять при работе и в нашем регионе. Подписание соглашения прошло в рамках рабочего совещания по строительству скоростной трассы М-11, напомним, она должна быть полностью готова весной следующего года.
Добавим, что сейчас дорожники выходят на финальную стадию строительства магистрали, часть участков трассы уже полностью готова для эксплуатации.

11.04.2017 19:09 











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