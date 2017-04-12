



На Летней эстраде Кремлевского парка прошла молодежная акция «Стартует ракета» Анжелика Королева



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День космонавтики в Великом Новгороде - праздник традиционно молодежный, если не сказать детский. Преобладающий возраст участников – школьный. По возрасту и развлечения: танцы, фокусы, мастер-классы, конкурсы. Последние, понятно, с уклоном - в космическую тему. Раскрыть ее можно хоть в поделках (из пластилина с макаронами), хоть в рисунках – на бумаге пальцами, либо на асфальте мелками.

Официальное название акция «Стартует ракета» оправдывает главным конкурсом – каждый год в преддверии Дня космонавтики Летняя эстрада Кремлевского парка превращается в мини-космодром для гидро-пневмо-ракет и прочих летательных аппаратов. На этот раз отбор прошли четверо юных авиа-конструкторов: пятилетняя Мария Осейкова, со своей «Рози», шестилетний Арсений Морозов, с «Радугой», десятилетний Евгений Фадеев с «Эф-1», и одиннадцатилетний Роман Осейков, с ракетой «Байконур-2017», - усовершенствованной версией прошлогоднего летательного аппарата, занявшего тогда первое место в номинации «Высота полета».

Расчеты юных авиаконструкторов и надежды публики оправдались вполне – взлететь удалось всем летательным аппаратам, включая «Рози», запущенной самой младшей участницей конкурса по системе «рогатка». Максимальную высоту, как и в прошлом году, набрала гидропневморакета ее брата - Романа Осейкова. Впрочем, и аплодисменты и награды получил каждый конкурсант. Интерес к теме космонавтики и успехи в ее раскрытии поощрили, конечно, и у авторов лучших рисунков и пластилиново-макаронных макетов.



