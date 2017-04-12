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В Старорусском районе, на побережье озера Ильмень, активисты решили бороться с браконьерством своими силами
Юрий Левиков
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Люди с красными повязками на рукавах встали лагерем неподалеку от деревни Ужин. Говорят, будут бороться с браконьерами. Бригады - по три человека, дежурят – сутки через двое и первые результаты уже есть.
Руководит акцией Зинаида Анисимова, художник, учитель, с февраля - директор Славянского культурного центра, а теперь еще и начинающий эколог. Она уверяет: будем и дальше смотреть, чтобы сети не ставили. И новых, далеко идущих планов, у активистки - хоть отбавляй: от желания привлечь к этой акции прихожан православных храмов, до досмотра вместе с полицией машин, идущих со стороны Взвада. Ну а пост на берегу Ильменя Зинаида Анисимова обещает держать, пока нерест не закончится, до 1 июня.
На деревянных вешках плакаты – «Сохраним рыбу в Ильмене», «Не будем ловить рыбу в нерест», «Сохраним природу для наших детей». Их для акции совершенно бесплатно оформил художник из местного ДК. Теперь, говорят, уже половина Старой Руссы и ее окрестностей в курсе, что здесь встали дозором представители некоего Славянского культурного центра. Знают об этом и в рыбоохране и поддерживают, разумеется, в весеннее время им любая помощь пригодится.
По большому счету, один пост по борьбе с браконьерами, весомой роли не сыграет – подходов к Ильменю, хоть отбавляй, и, наверное, те, кто решил поставить сети, их все равно поставят. Но сама идея заслуживает и внимания, и, возможно, распространения.

12.04.2017 18:07 











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