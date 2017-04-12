



В Великом Новгороде на площадке перед зданием Политехнического колледжа прошел памятный митинг, посвященный Сергею Кононову



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В Великом Новгороде на площадке перед зданием Политехнического колледжа прошел памятный митинг, посвященный Сергею Кононову, выпускнику этого учебного учреждения. Он был призван в армию во внутренние войска, и в 1996 году, во время выполнения служебно-боевых задач в контртеррористической операции в Гудермесе получил смертельные ранения. 20-летний снайпер Сергей Кононов, с честью выполнивший свой воинский долг, был посмертно награжден Орденом мужества. В прошлом году на здании Политехнического колледжа появилась мемориальная табличка в память о нашем земляке. Сегодня, в день его памяти, на митинг пришли нынешние студенты, однополчане Сергея, военнослужащие внутренних войск и, конечно, мама героя.

В память о герое-новгородце пройдут спортивные турниры: матч по баскетболу между командами политехнического колледжа и военной части, где проходил службу Сергей, а также турнир по стритболу среди студенческих команд НовГУ на кубок Сергея Кононова.



