



Депутаты областной думы собрались на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос о согласовании назначения на должность прокурора области



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Новгородская областная дума собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть один вопрос – о согласовании назначения на должность прокурора Новгородской области. Напомним, что Генеральный прокурор Юрий Чайка предложил на эту вакансию заместителя прокурора области Андрея Гуришева.

Андрей Гуришев родился в 1973-ем году в Ленинграде. В органах прокуратуры – с 2001 года, сразу по окончании юрфака СПбГУ и службы в армии. Профессиональную карьеру начал с должности следователя прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга, за 10 лет дойдя до заместителя прокурора Северной столицы. Последние пять лет служит на посту заместителя прокурора Новгородской области.

Добавим, что одобрение кандидат на эту вакансию получает не на одном уровне. Так что окончательного решения вопроса придется еще подождать. Что же касается нынешнего этапа – согласования высшим законодательным органом региона, то здесь имя Андрея Гуришева было одобрено единогласно.



