Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Депутаты областной думы собрались на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос о согласовании назначения на должность прокурора области
Фото  Видео репортаж Видео
Новгородская областная дума собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть один вопрос – о согласовании назначения на должность прокурора Новгородской области. Напомним, что Генеральный прокурор Юрий Чайка предложил на эту вакансию заместителя прокурора области Андрея Гуришева.
Андрей Гуришев родился в 1973-ем году в Ленинграде. В органах прокуратуры – с 2001 года, сразу по окончании юрфака СПбГУ и службы в армии. Профессиональную карьеру начал с должности следователя прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга, за 10 лет дойдя до заместителя прокурора Северной столицы. Последние пять лет служит на посту заместителя прокурора Новгородской области.
Добавим, что одобрение кандидат на эту вакансию получает не на одном уровне. Так что окончательного решения вопроса придется еще подождать. Что же касается нынешнего этапа – согласования высшим законодательным органом региона, то здесь имя Андрея Гуришева было одобрено единогласно.

12.04.2017 19:05 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.