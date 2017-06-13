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Великий Новгород отметил 1158-ой День рождения
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Великий Новгород отметил 1158-ой День рождения. Открыли праздник традиционно – торжественной частью на площади Победы-Софийской. С очередной годовщиной новгородцев поздравили представители исполнительной и законодательной власти, русской православной церкви, творческие коллективы.
По традиции, с главной сцены объявили о новорожденном, появившемся на свет в День города. В 0 часов 20 минут население Великого Новгорода пополнилось сыном Дарьи Лукьяновой. И, опять же по традиции, представили молодых, заключивших в День города брак. В этом качестве сцену украсили сразу две пары: Ксении и Альберта Соловьёвых, и Марины и Александра Капрановых.
Ну а наиболее почетными гостями официальной части праздника стали, конечно, бриллиантовые юбиляры. Нина Александровна и Герман Васильевич Тимофеевы, отмечающие в этом году 60-летие совместной жизни, подарили присутствующим бесценный совет о секрете семейного долголетия: «не делить работу на мужскую и женскую, и терпеливо относиться друг к другу».
В этом году, впервые после долгого перерыва, в Великом Новгороде возобновили традицию праздничного шествия. Под девизом «Сделано в Великом Новгороде» колонна работников различных предприятий прошла по площади Победы-Софийской. В одном строю шли строители, медики, спортсмены и просто все желающие таким способом поздравить родной город с днем рождения.
Сразу после шествия, которое продлилось почти два часа (так много желающих было принять в нем участие), под звуки духового оркестра Анатолия Малышева руководители города и области возложили венок к памятнику "Тысячелетие России", поставив точку в официальной части праздника.

13.06.2017 16:26 











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