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12 июня новгородцы вместе со всей страной отметили День России
Елена Пилосова
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Ежегодно наша страна 12 июня отмечает один из самых значимых государственных праздников – День России. В Великом Новгороде основные торжества прошли в Кремле у памятника «Тысячелетие России».
Глубоко, трогательно и эмоционально отрывком из поэмы «Дума о Родине» русского поэта Сергея Викулова Нина Маркова рассказала зрителям о нашей большой стране. 12 июня мы еще раз вспоминаем её историю. В Великом Новгороде этот праздник всегда отмечается по-особому торжественно и в самом его сердце – Кремле у памятника «Тысячелетие России».
Со сцены всех присутствующих с праздником поздравили первые лица области и города. Здесь, по традиции, они вручили юным новгородцам паспорта - первый и самый главный документ каждого гражданина страны.
Мероприятия, состоявшиеся в Кремле, большая культурная программа, искренне тронули гостей нашего города. Пораженные красотой и торжественностью происходящего, они дарили новгородцам самые теплые пожелания добра и благополучия.
После официальных торжеств в Кремле, новгородцев и гости города ждал концерт трех новгородских оркестров. Необычный музыкальный подарок преподнес зрителям и ансамбль барабанщиков из Санкт-Петербурга.
В областной филармонии состоялась уже одна из самых торжественных и почетных церемоний – вручение государственных наград и наград Новгородской области. В колонном зале – учителя, работники предприятий, представители культуры и социальной сферы, общественники.
Среди награжденных руководитель Детской хоровой капеллы Дворца имени Лени Голикова Юрий Никифоров, которому присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры»; уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Елена Филинкова; председатель новгородского Красного Креста Наталья Николаева; командир Чудовского поискового отряда Елена Марцинюк. За большой вклад в развитие духовной культуры звание «Почетный гражданин Новгородской области» присвоено Митрополиту Новгородскому и Старорусскому Льву.
Нагрудный знак и диплом «Горячее сердце» исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин вручил четверым самым юным участникам церемонии. Учащиеся технологического колледжа Иван Клаупик, Денис Кротов, одиннадцатиклассник кадетской школы Иван Федоров спасли в 2016 году тонущих мужчин, а тринадцатилетний Илья Доценко из Боровичей – тонущего мальчика. Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» существует всего три года. За это время её лауреатами стали шесть юных новгородцев.
13.06.2017 16:30 











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