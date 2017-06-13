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Сводный отряд новгородской полиции вернулся из полугодовой командировки в Дагестан
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Сводный отряд новгородской полиции вернулся из Дагестана, где полгода охранял общественный порядок. 180 суток новгородские полицейские обеспечивали безопасность массовых мероприятий, принимали участие в контртеррористических операциях и пресекали преступления, связанные с распространением оружия. Благодаря новгородцам удалось изъять более шестисот боеприпасов и взрывных устройств, в том числе и пояс шахида-смертника.
Полицейских встречали первые лица города, области и руководство регионального УМВД. Лучшим сотрудникам вручили награды и ценные подарки.
Помимо руководства, встречали полицейских и их родные. Дети, жены и родители с трудом дождались окончания официальной части, чтобы обнять, наконец, своих близких.

13.06.2017 18:31 











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