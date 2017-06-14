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Международный фольклорный фестиваль «Садко» традиционно завершился в музее деревянного зодчества «Витославлицы»
Ирина Демендеева
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На каждом шагу – народные игры, выступление коллективов, торговые ряды и мастер-классы. 16-ый Международный фестиваль «Садко», кажется, с каждым годом становится все масштабнее. В этот раз в Великий Новгород приехали коллективы из Таиланда, Словении и Словакии. Каждый привез что-то свое, особенное.
Фестиваль «Садко», по сути, уже давно стал одним из главных брендов Великого Новгорода. Вот уже полтора десятка лет он дает возможность жителям и гостям древнего города познакомиться с культурой самых разных народов, причем напрямую.
Пока на сцене «зажигал» коллектив из Башкортостана, чуть поодаль репетировали свое выступление последователи цыганской культуры. Танцы этого народа, уверены они, – это отдельный вид искусства.
А русская народная культура на фестивале «Садко» была представлена не только песнями и танцами. Желающие могли приобрести готовые изделия ремесленников, попытаться лично изготовить глиняную игрушку или даже сделать салфетку на древнем ткацком станке.
В общем, скучать на фестивале «Садко» было некогда. Каждый мог найти себе занятие по душе, их на каждом углу деревенской улицы в Витославлицах было с достатком.

14.06.2017 15:47 











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