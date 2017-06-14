



Прокуратура Великого Новгорода и специалисты надзорных ведомств начали проверку городских школьных лагерей



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В школе №16 в Деревяницах только две группы оздоровительного лагеря и трудовой отряд. Всего - не более 50 ребят. Проверяющие начали с изучения документов, затем приступили к осмотру помещений, а также пришкольной территории – доступна она посторонним или нет.

В самом здании Госпожнадзор смотрел пути эвакуации, наличие первичных средств пожаротушения, узнал, как проходит инструктаж сотрудников и проводятся беседы со школьниками.

Больше всего замечаний было у Роспотребнадзора. Первое – по проветриванию помещений. Пока все дети находятся в одном кабинете, в других необходимо открывать окна.

Инспекция прошла по туалетам, рекреациям, была в столовой и бассейне. Его посещают не только ученики школы №16, сюда также приходят ребята из лагерей 8-й и 14-й школ.

Аналогичные инспекции сейчас проходят во всех образовательных учреждения города, где действуют оздоровительные и трудовые лагеря. Большая их часть уже проверена, серьезных замечаний нет.

Работа школьных лагерей закончится в двадцатых числах июня. До этого времени и прокуратура должна провести все запланированные рейды.





