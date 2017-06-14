



Нежелание трудоустраивать инвалидов для работодателей теперь обернется штрафами и проверками Прокуратуры



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Нежелание трудоустраивать инвалидов теперь обернется штрафами и проверками Прокуратуры. Об этих и других новшествах трудового законодательства руководителям предприятий сообщили на специальном совещании в региональном Департаменте социальной защиты. Как рассказал на встрече директор Областного центра занятости Александр Алисиевич, претензии власти и правоохранильных органов к работодателям вполне обоснованы. Сегодня только 250 организаций Великого Новгорода исправно выполняют обязательства по трудоустройству инвалидов, остальные 124 их игнорируют. А некоторые руководители при приеме на работу предъявляют к человеку с ограниченными возможностями здоровья заведомо завышенные требования.

Сведения о подобных фактах уже направлены в прокуратуру, и теперь некоторым предприятиям предстоит подвергнуться тщательной проверке. Добавим, в области создано 1020 рабочих мест для людей с ограниченными физическими возможностями. 165 из них, по информации центра занятости, свободно. Однако, по признанию самих руководителей предприятий, многие из них не спешат трудоустраивать инвалидов, считая это затратным. Подготовка рабочего места, организация безбарьерного доступа и соблюдение других условий требуют дополнительных средств. В свою очередь специалисты Центра занятости напомнили: эти затраты окупаются налоговыми льготами. И те руководители, у кого инвалиды работают, это уже ощутили.



