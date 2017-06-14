



В Великом Новгороде побывал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»



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Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин до встречи с журналистами успел познакомиться с городскими достопримечательностями, пообщаться с новгородскими предпринимателями, а также поговорить с ВРИО губернатора Андреем Никитиным, который и пригласил его в Великий Новгород.

О том, насколько новгородские предприниматели нуждаются в поддержке, говорят, как минимум, цифры, озвученные Андреем Никитиным журналистам: доля малых предприятий в регионе раза в два ниже, чем в среднем по стране. Факторы, тормозящие развитие малого и среднего бизнеса, сегодня обозначили сами предприниматели. На встрече с Александром Калининым, в частности, они говорили о проблемах подключения к газу, низком уровне кредитования, а также давлении органов контроля и надзора.





