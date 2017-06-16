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|В преддверии Дня медицинского работника временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин посетил Старорусскую ЦРБ
|Юрий Левиков
В преддверии Дня медицинского работника временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин посетил Старорусскую ЦРБ. Медики рассказали ему о своей работе, показали современное оборудование и приемный покой. Одно из важнейших направлений – экстренная помощь, например, при кардиологических заболеваниях, когда речь идет о жизни и смерти.
Андрей Никитин лично посмотрел, в каких условиях лечатся пациенты, зашел в одну из палат, пообщался с больными. Пенсионерка Екатерина Котова в шутку попросила подыскать ей жениха и заодно замолвила словечко за весь медперсонал больницы перед профессиональным праздником.
Старорусские медики поблагодарили Андрея Никитина за внимание к их работе. Впрочем, посещение Центральной районной больницы стало лишь прологом мероприятия, приуроченного к предстоящему Дню медицинского работника.
Торжества по случаю профессионального праздника врачей и медсестер состоялись в культурном центре «Русич».
Фото с сестрами милосердия на память, и добро пожаловать в зал. В преддверии Дня медицинского работника все внимание людям в белых халатах. Важность их труда, пожалуй, никто не сможет оспорить.
Андрей Никитин сформулировал несколько приоритетов в сфере медицины: это и усиление работы по профилактике заболеваний; и решение вопросов логистики, чтобы больной как можно быстрее попадал к врачу; и обеспечение пациентов лекарствами, а медиков – достойными условиями труда и всем необходимым оборудованием.
В преддверии предстоящего праздника назвали лучших по профессии. В областном этапе конкурса «Лучший врач года» победила заведующая терапевтическим отделением поликлиники №3 областного центра Вероника Архипова. К слову, ее работа не сводится к административным функциям, она – врач-терапевт, и наравне с коллегами принимает пациентов.
И, конечно же, в этот день всем медицинским работникам желали здоровья. Ну а лучшим поздравлением для коллег стал творческий номер от Старорусской ЦРБ.
|16.06.2017 16:36
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