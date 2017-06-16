



В Старой Руссе прошло выездное заседание правительства области



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В Старой Руссе прошло выездное заседание правительства области. И речь на нем шла о развитии этого района. В числе приоритетов назвали оздоровление и туризм. Глава района Василий Бордовский сообщил, что турпоток к следующему году по сравнению с 2015-ым вырастет на 30 процентов. Также в числе отраслей–локомотивов Старорусского района – пищевая промышленность и сельское хозяйство.

Заместители губернатора доложили по вопросам, которые они курируют. Говорили о необходимости убеждать подрядчиков, которые выполняют контракты в нашей области, регистрировать у нас подразделения и платить налоги в новгородский бюджет. Обещали подумать и о том, как создать филиал Кванториума в Старой Руссе. Актуальной оказалась и тема дорог – ее подняли депутаты областной думы.

Также во время выездного заседания областного правительства собравшиеся обсудили стратегию развития лесной отрасли, затронули тему ликвидации задолженности перед предпринимателями, если те выполнили работы по государственным или муниципальным контрактам, остановились на развитии движения «Молодые профессионалы» и подвели некоторые итоги по выполнению поручений Президента России.



