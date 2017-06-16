



В прокуратуре Новгородской области вновь заслушали руководителей предприятий–должников по выплате заработной платы Елена Пилосова



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Общий долг по региону на 1 июня составляет около 85 миллионов рублей.

Первый в списке приглашенных на рабочую группу – ООО «Ритек», сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эксперт» со своими ранее действовавшими подразделениями в Новгородской, Псковской, Тверской, Вологодской и Ленинградской областях. Общая задолженность по зарплате перед 400 сотрудниками – более 12,5 миллионов рублей. Как пояснил представитель конкурсного управляющего Павел Филиппов, сейчас они проводят инвентаризацию имущества, которая закончится к середине июля, потом его выставят на продажу. Параллельно идет работа по взысканию дебиторской задолженности на 1 миллион 800 тысяч рублей.

Имущество ООО «Ритек» - это 8 объектов недвижимости, бытовая техника, электроника и мебель. Причем, мебели – 75% и продать её не так легко – не самый ликвидный товар, отметил Павел Филиппов. Он также добавил, что сейчас им приходится оспаривать сделки на десятки миллионов рублей, заключенные перед самым банкротством и которые затрагивают интересы кредиторов. В данном случае прокуроры предложили проверить все эти сделки на предмет преднамеренного банкротства.

Что касается выплаты заработной платы, то здесь прокуратура города уже направила в суд 60 заявлений о защите трудовых прав работников «Ритека» на сумму 715 тысяч рублей, готовы помочь и всем остальным сотрудникам.

По сумме задолженности заработной платы «Ритек» сегодня - второе предприятие после маловишерского завода «Электроаппарат», долг которого составляет более 42,5 миллионов рублей. Всего своим сотрудникам должно 31 предприятие региона. Общая сумма – почти 85 миллионов рублей.

В прокуратуре о причинах долгов по зарплате и налогам объяснялись руководители предприятий и организаций Новгородского, Любытинского, Крестецкого и Старорусского районов. Причем, некоторым из них пришлось еще и пояснить, почему они платят своим сотрудникам ниже прожиточного минимума. В первом квартале 2017 года он составлял не менее 10 612 рублей, а люди получали от 6 до 8,5 тысяч рублей.





