Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В прокуратуре Новгородской области вновь заслушали руководителей предприятий–должников по выплате заработной платы
Елена Пилосова
Фото  Видео репортаж Видео
Общий долг по региону на 1 июня составляет около 85 миллионов рублей.
Первый в списке приглашенных на рабочую группу – ООО «Ритек», сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эксперт» со своими ранее действовавшими подразделениями в Новгородской, Псковской, Тверской, Вологодской и Ленинградской областях. Общая задолженность по зарплате перед 400 сотрудниками – более 12,5 миллионов рублей. Как пояснил представитель конкурсного управляющего Павел Филиппов, сейчас они проводят инвентаризацию имущества, которая закончится к середине июля, потом его выставят на продажу. Параллельно идет работа по взысканию дебиторской задолженности на 1 миллион 800 тысяч рублей.
Имущество ООО «Ритек» - это 8 объектов недвижимости, бытовая техника, электроника и мебель. Причем, мебели – 75% и продать её не так легко – не самый ликвидный товар, отметил Павел Филиппов. Он также добавил, что сейчас им приходится оспаривать сделки на десятки миллионов рублей, заключенные перед самым банкротством и которые затрагивают интересы кредиторов. В данном случае прокуроры предложили проверить все эти сделки на предмет преднамеренного банкротства.
Что касается выплаты заработной платы, то здесь прокуратура города уже направила в суд 60 заявлений о защите трудовых прав работников «Ритека» на сумму 715 тысяч рублей, готовы помочь и всем остальным сотрудникам.
По сумме задолженности заработной платы «Ритек» сегодня - второе предприятие после маловишерского завода «Электроаппарат», долг которого составляет более 42,5 миллионов рублей. Всего своим сотрудникам должно 31 предприятие региона. Общая сумма – почти 85 миллионов рублей.
В прокуратуре о причинах долгов по зарплате и налогам объяснялись руководители предприятий и организаций Новгородского, Любытинского, Крестецкого и Старорусского районов. Причем, некоторым из них пришлось еще и пояснить, почему они платят своим сотрудникам ниже прожиточного минимума. В первом квартале 2017 года он составлял не менее 10 612 рублей, а люди получали от 6 до 8,5 тысяч рублей.


16.06.2017 16:59 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.