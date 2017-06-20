



В церкви Параскевы Пятницы на Ярославовом дворище открылась необычная выставка «Икона после иконы» Оксана Шведова



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Иконы на мешковине, выцарапанные на штукатурке и написанные воском, - это лишь часть экспонатов необычной выставки, которая открылась в церкви Параскевы Пятницы на Ярославовом дворище. На ней представлены работы московских художников, которые специализируются в области современного церковного искусства.

Евгения Зайцева рассказывает, как рождалась ее икона «Чудо Георгия о змие». Известный сюжет победы Святого над злом написан на обычной мешковине. Почему художник выбрала именно этот грубый материал, объясняет просто: хотелось создать что-то новое в искусстве иконописи. В ход шли, конечно, не только краски, но и множество других подручных вещей. И, как считает художница, создать оригинальный образ Святого Георгия Победоносца у нее получилось.

Впрочем, каждая икона, а их на выставке немало, отличается своей неординарностью. Есть здесь работы, напоминающие старинные фрески, образ Святого Пастыря собранный из сотни кусочков мозаики, лики святых написанные краской вперемешку с воском. Тем не менее, художники, говорит организатор выставки Антон Беликов, не старались что-то кардинально изменить в иконописи. Наоборот, основываясь на старинных техниках, хотели создать что-то свое.

Примечательно, что выставка современных икон разместилась в интерьере старинной церкви, но те, кто пришел на открытие, отметили, что экспонаты как будто были тут и раньше. Выставка «Икона после иконы» в церкви Параскевы Пятницы продлится до 25 июля. Затем работы художников смогут оценить жители других старинных городов России.



