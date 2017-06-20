



В Великий Новгород приехали участники велопробега «Маршрут Победы», который стартовал 12 июня в Липецке



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В Великий Новгород приехали участники велопробега «Маршрут Победы», который стартовал 12 июня в Липецке. Его участники, активисты липецкого общественного движения «За здоровый образ жизни» и 17-летний инвалид по зрению Виталий Данкович уже преодолели 1200 километров. А завершить маршрут они планируют 22 июня на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, где примут участие в памятном митинге в День памяти и скорби. Именно так ребята решили вспомнить погибших в блокаду и во время обороны Ленинграда, тем более что там покоятся и свыше трех тысяч жителей Липецка, вставших на защиту города.

Одними из первых, кто пришёл встретить участников патриотического велопробега, были воспитанники лагеря дневного пребывания Центра инклюзивного образования. Дети вместе с педагогами сфотографировались с велосипедистами и вручили им памятные сувениры. Кроме того, приветствовали гостей читатели библиотеки для слабовидящих «Веда», восхитившись стойкостью Виталия Данковича, который сумел преодолеть такую огромную дистанцию.

Липецкие велосипедисты вместе с новгородцами отдали дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне, возложив венки и живые цветы к Вечному огню. И после отправились в гости к воспитанникам Центра инклюзивного образования, чтобы рассказать детям подробности о своей патриотической акции.



