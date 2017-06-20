



Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов провел рабочий день в Великом Новгороде Олеся Иванова, Елена Пилосова



Фото Первым пунктом рабочего графика Николая Цуканова стало посещение фабрики ИКЕА, где прошло совещание по развитию лесной отрасли.

Перед совещанием – небольшая экскурсия по заводу. Сегодня предприятие ИКЕА – самое современное на территории России. Максимальная мощность – семь миллионов единиц продукции, правда, пока завод на нее не вышел. Но все впереди, уверен директор. И тут же вопрос от полпреда: почему выбрали именно это место? Причины две, - говорят в руководстве фабрики, - наличие нужной для производства древесины и хорошая логистика.

Чуть позже логистика станет одной из проблем, которая характерна для лесной отрасли. А ведь именно лес – ваше главное богатство, - настаивает Николай Цуканов, - массивы занимают 64% территории региона, а используются меньше чем наполовину. В чем причины? - интересуется полпред. Руководитель региона объясняет: не было понятных правил игры для переработчиков, особенно это касается малого бизнеса.

Начальник департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу обращает внимание на неразвитую дорожную сеть (лес есть, а вывозить как?) и более чем скромные доходы от заготовки и переработки древесины. Для примера, в 2016 доход от отрасли в федеральный бюджет составил 284 миллиона рублей, а субсидии из того же бюджета (они идут на содержание лесничеств и тушение лесных пожаров) - 332 миллиона. Еще одна проблема – восстановление вырубленных лесов.

Чтобы полнить региональный бюджет, - объясняет Цуканов, - сначала в лесную отрасль нужно вложить. Кроме того, полпред обращает внимание на недоимки от действующих договоров аренды. В свою очередь региональные власти и представители бизнеса просят полпреда поддержать инициативу об упрощении процедуры доступа к лесным ресурсам тем заготовителям, которые себя зарекомендовали. В противном случае, факты, когда на аукцион выходят фирмы, которые сначала взвинчивают стоимость аренды, а впоследствии не используют делянки самостоятельно, будут только множиться.

После этого совещания Николай Цуканов и Андрей Никтин посетили детскую областную больницу и гимназию «Гармония». В этих учреждения предстоят ремонты.

Повод посещения учреждений – оценить их материальное состояние и необходимую помощь. Например, в детской областной больнице срочно нужен ремонт, причем, капитальный, сразу двум отделениям: диагностическому и третьему детскому. Здесь его не проводили более 40 лет.

В диагностическое и третье детское отделение поступают самые сложные ребятишки и самые маленькие. В год - примерно полторы тысячи детей. Поэтому Андрей Никитин сразу дал поручение главному врачу привести оба отделения в порядок до конца года. Тем более, что стоимость капитального ремонта уже определена -16 миллионов 800 тысяч рублей, но объем работ предстоит большой.

О ремонте шел разговор и в новгородской гимназии «Гармония». Здесь учатся более 1200 ребятишек. У гимназии два здания, в одном из которых расположена начальная школа. Его и посетили гости. Посмотрели третий этаж, который как раз и нуждается в капитальном ремонте. Николай Цуканов заверил руководство гимназии, что средства выделены – деньги придут, так что можно приступать к подготовке конкурсной документации. При этом полпред подчеркнул, что наряду с комфортностью учреждения не стоит забывать о качестве образования и о зарплатах педагогов. В разговоре с коллективом учитель русского зыка и литературы озвучила свою заработную плату в 29 тысяч рублей при нагрузке в 33 часа. По словам директора гимназии Андрея Селиванова, средняя зарплата в «Гармонии» - 27 тысяч. В тоже время учитель физики получает 11 тысяч рублей с нагрузкой 20 часов.

Андрей Никитин подчеркнул, что в августе состоится большой педсовет, на котором предстоит откровенный разговор о проблемах и о том, как их преодолеть.

Напоследок все вместе, гости и педагоги гимназии, сфотографировались на память. После чего Андрей Никитин и Николай Цуканов продолжили свою деловую программу.







