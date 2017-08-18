



На месте гибели Героев Советского Союза Натальи Ковшовой и Марии Поливановой торжественно открыли мемориальный знак Оксана Шведова



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В деревни Сутоки Старорусского района на месте гибели Героев Советского Союза Натальи Ковшовой и Марии Поливановой торжественно открыли мемориальный знак. О хрупких девушках-снайперах в годы Великой Отечественной ходили легенды. Они выполняли самые сложные задачи. В августе 42-го боевых подруг перебросили на Северо-Западный фронт, где они и соверши свой подвиг.

Кадры из документального фильма о легендарных снайперах Ковшовой и Поливановой прочно вошли в военную историю. Мало кто знает, но кровопролитный бой произошел здесь, на старорусской земле в районе бывшей деревни Сутоки. Сегодня добраться туда можно только по воде, а о военном прошлом напоминает лишь деревянный поклонный крест и чья-то заброшенная могила.

Наташа Ковшова и Маша Поливанова всегда были вместе - учились на курсах снайперов, выполняли самые сложные боевые задачи, в годы войны положили 260 фашистов. В августе 42-го здесь на берегу реки Шубина-Робня они также вместе приняли свой последний бой.

Защитить родную землю любой ценой было главной задачей легендарной пары Ковшова-Поливанова, - рассказывают новгородские поисковики.14 августа 1942-го на одном из участков Северо-Западного фронта, где фашисты особенно мешали продвижению нашего подразделения, наши снайперы метко разили фрицев, уложив их в этот день аж 40. А когда был ранен командир, командование на себя взяла Наташа Ковшова.

Свидетельством этого подвига навсегда останется мемориальный знак, который торжественно открыли поисковики и члены Военно-Патриотического центра «Вымпел». На гранитной плите – фотографии отважных девушек и слова благодарности за мирное небо. На открытие приехали юные патриоты со всей России. Для которых этот день - особенный.

В день открытия мемориала воспитанники патриотических клубов возложили цветы к могиле легендарных снайперов в деревне Коровитчино. В следующем году, - пообещали организаторы, - обелиск и могилу тоже приведут в порядок. Место захоронения и место гибели Героев Советского Союза войдет в туристический проект «Дорога к Обелиску». Молодежь будут возить на экскурсии по легендарным местам и рассказывать удивительную историю отважных девушек.



