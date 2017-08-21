



Поселок Батецкий отметил свое 125-летие Аэлита Тошкина



Фото Видео

С чего начинается Родина? В Батецком районе даже малыши знают, что Родина – это свой дом, где пахнет парным молоком, свежим хлебом, испеченным мамой. По утрам поют петухи и громко мычат коровы почти на каждом Батецком подворье.

Богат Батецкий край трудовыми людьми. За старшими тянутся и младшие. Пока двухлетний Вова играет в машинки, а в будущем он мечтает стать трактористом в родном хозяйстве «Садко». За рулем новеньких комбайнов и тракторов, выставленных на параде техники местных сельхозтоваропроизводителей, даже девочки. В Батецком с малых лет дети серьезно относятся к труду своих родителей и ценят работу на земле.

Результат трудолюбия жителей Батецкого края представлен на выставке урожая на «Деревенском подворье», устроенной на центральной площади поселка. Здесь же по соседству раскинулся «Дагестанский дворик». В Батецком живут представители многих национальностей, которые чтят местные традиции и хранят свои.

Официальная часть праздника началась с шествия трудовых коллективов. Рядом с заслуженными людьми района, ветеранами труда, дети в колясках, работники образования, здравоохранения, социальной сферы и аграрии. Хлебом-солью на главной сцене района встречали почетных гостей праздника. Те, в свою очередь, не поскупились на добрые слова.

Ленты «Почетного жителя Батецкого сельского поселения» вручили ветерану правоохранительных органов Олегу Семенову и заслуженному агроному страны Валентине Алексеевой. Десятки представителей самых разных профессий - от кочегаров до работников культуры - были отмечены благодарственными письмами губернатора, областной думы, администрации района. А хор «Русская душа» подарил землякам самые лучшие песни из своего репертуара.



