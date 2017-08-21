



В Великом Новгороде впервые прошел фестиваль музыкальных древностей «Словиша» Оксана Шведова



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В Великом Новгороде впервые прошел фестиваль музыкальных древностей «Словиша». Официальное его открытие состоялось в Центре Владимира Поветкина. Как отметили организаторы мероприятия, главная его задача – познакомить новгородцев и гостей города с различными традициями исполнения инструментальной музыки. В Великом Новгороде собрались специалисты, связанные с археологией древних инструментов, а также музыканты, возродившие традицию игры на гуслях и рожках. На официальном открытии фестиваля много теплых слов было сказано об основателе Центра - Владимире Ивановиче Поветкине, который создал уникальную коллекцию средневековых инструментов.

Среди приглашенных лиц фестиваля – известный российский исполнитель фолк-музыки Сергей Старостин. По его мнению, такие мероприятия помогают сохранить древнюю культуру и национальные традиции.

Сергей Старостин выразил надежду, что новый фестиваль «Словиша» обязательно найдет своих ценителей, а исполнители – своих слушателей, и эти встречи станут еще одной доброй традицией древнего русского города.

А основные события фестиваля развернулись на Ярославовом дворище.

Гусли, балалайки, дудочки, бубенцы и многие другие старинные инструменты радовали гостей фестиваля. Зрители с удовольствием слушали «ритмы времени», сидя на траве у Ганзейского фонтана. В Великий Новгород приехали лучшие коллективы и этно-музыканты со всей России и зарубежья. Мэтр русского фолка Сергей Старостин приветствовал новгородцев проникновенной народной песней.

Петрозаводская группа «Дроллс», что в переводе означает «забавы», существует уже 18 лет. Наибольшую популярность группа обрела после съемок в фильме «Александр. Невская Битва». Так что побывать в Великом Новгороде им сам бог велел. Тем более что артисты возрождают традиции русских скоморохов.

Новгородец Антон Вакуров, однажды взяв в руки балалайку, влюбился в звуки времени. Теперь он настоящий виртуоз и умеет играть почти на всех народных инструментах.

Впрочем, гости праздника смогли насладиться звучанием не только традиционных русских инструментов, но и например, литовского канклеса или варгана. География зрителей также была широка.

Пока одни зрители подпевали музыкантам, другие интересовались, где купить народный костюм. Гости праздника могли узнать историю происхождения старинных инструментов и увидеть уникальные археологические находки. А организаторы остались довольны тем, как прошел фестиваль, и обещают сделать его ежегодным.



