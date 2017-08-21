



Акционерное общество «Россети» настроено на долгосрочное сотрудничество с Новгородской областью Аэлита Тошкина



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В доме многодетной семьи Бородулиных в новгородской деревне Шолохово появился свет. А договор на подключение к электросетям им вручили

временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин и генеральный директор «Россетей» Олег Бударгин.

В дружной семье Сергея и Екатерины Бородулиных растут 2 мальчика и 5 девочек, а еще там живут 2 попугая, 2 кошки, 2 козы и одна собака. Количество кур, цыплят, уточек и кроликов сосчитать не удалось, настолько их было много. 2 года назад в многодетной семье решили: нужно есть свои экологически чистые овощи и мясо птицы, а главное дышать свежим воздухом. Вот так и получилось, что эти новгородцы большую часть жизни проводят не в стенах элитной четырехкомнатной квартиры, а в своем построенном доме в Шолоховском жилом массиве.

Папа Сергей мечтает о мини-тракторе, мама Катя о стиральной машине в доме, а дети о Буренке. Только вот беда, счастливый дом Бородулиных на улице Счастливой оказался чуть ли не самым крайним в Шолоховском массиве. Потому и подключиться к электросетям оказалось непросто.

Развивать жилищное строительство без одновременного введения объектов инфраструктуры, в частности, электрических сетей, в корне не верно, считает ВРИО губернатора Андрей Никитин.

«Россетти» планируют сотрудничать с нашей областью до 2025 года. Проект программы комплексной модернизации электрических сетей с применением технологий «Умные сети» уже лежит на столе Андрея Никитина. Его реализация даст зеленый свет новым инвестиционным площадкам, повысит качество жизни людей, которые строятся в селах и деревнях.



