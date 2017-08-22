



Модельер Игорь Дадиани привез на фестиваль исторических фильмов «Вече» свои новые работы Анастасия Тэммо



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В Великий Новгород начинают съезжаться участники 11 Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече». Напомним, что старт форуму будет дан сегодня в 7 часов вечера, в здании киноцентра. Среди гостей фестиваля – модельер Игорь Дадиани, создавший уникальную коллекцию костюмов для проекта Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов». В Великий Новгород он привез свои новые работы, которые зритель увидит в четвертой части киносаги “Гардемарины, вперед!”.

Попасть в сокровищницу дизайнера Игоря Дадиани – невероятная удача и счастье. Ведь увидеть так близко роскошные платья, в точности передающие эпоху Екатерины II, удается далеко не каждому. Нам же показали всё, в том числе изнанку этих работ, которой художник гордится ничуть не меньше. Ведь именно по ней знатоки судят об уровне мастерства. Взять, к примеру, шелковый воротник с вышивкой или корсет, над украшением которого работали три месяца!

На эту деталь гардероба ушло 200 граммов золота. И это – не прихоть художника. Главный здесь – зритель. Его Игорь Дадиани сравнивает с лакмусовой бумажкой. Ведь успех кино, а исторического особенно, строится на доверии. Поэтому никакого обмана. Во главе угла - скрупулезное изучение старинных нарядов. Даже пуговицы – точные реплики тех, что были на дорогих мундирах. И так - во всех мелочах, включая парики, головные уборы и обувь.

Ко всему прочему, все эти наряды – важный код к происходящему на экране. Показывая нам костюмы, Игорь Дадиани невольно обращался к деталям сюжета.

Четвертая часть «Гардемаринов» выйдет в свет в 2019 году. Между тем костюмы к фильму новгородцы смогут увидеть уже сегодня на открытии фестиваля «Вече» в 19 часов в Новгородском киноцентре. Еще одно дефиле состоится 26 августа на площадке у Ганзейского фонтана в рамках фестиваля русского народного костюма «Сарафан».





