



Морской центр капитана Варухина завершил сезон летних походов Максим Петров



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Морской центр капитана Варухина завершил сезон летних походов. В этом году водную практику смогли пройти около полутысячи мальчишек и девчонок. В их числе юнморы, участники областных профильных смен и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Они смогли побывать в Беломорске, на Соловках, в Нижнем Новгороде, на Ладоге. Помимо знакомства с историей и географией родной земли подростки оттачивали во время походов свои навыки в морском деле. В этот раз на причале КЮМа пришвартовались сразу три судна – «Господин Великий Новгород», «Михаил Балабан» и «Ильмера». После торжественной части в честь окончания навигации ребят ждала встреча с родными.

Напомним, в этом году Морской центр капитана Варухина отмечает полувековой юбилей. Новгородский КЮМ – единственный из пятисот клубов юных моряков СССР смог дожить до нынешних дней. Все эти годы его возглавляет Николай Геннадьевич Варухин.

Вместе с новгородскими юнморами несколько дней провел в походе наш корреспондент Максим Петров.

Учебные тревоги, спасение утопающего, эвакуация экипажа корабля - чего только не видели за неделю, проведенную на воде, участники последнего летнего похода КЮМа. На теплоходе «Господин Великий Новгород» большую часть времени посвятили занятиям на борту, в том числе прошли корабельную «Зарницу». Стреляли по мишеням, на скорость развертывали пожарные рукава и вязали узлы, состязались в теоретических знаниях морского дела.

На судне «Михаил Балабан» была своя «Зарница» - береговая. Участники патриотических клубов области проходили полосу препятствия, спасали условно раненного командира отряда, забирались по канату на борт. Но особенно впечатлили юных членов экипажа учения, по замыслу которых на корабле случился пожар. В спасательных жилетах ребята ныряли с верхней палубы в воду, где их ждал спасательный плот. Все это под звуки сигнала о тревоге, да под дымовую завесу. Одним словом - реалистичность зашкаливала.

На яхте «Ильмера» в это время учились ходить под парусами. В этот экипаж попали самые закаленные КЮМовцы, для многих поход далеко не первый. Ходить по ветру дело не простое, поэтому здесь работа кипела круглосуточно. Поочередно несли вахту, готовили еду, отдыхали только в строго отведенное для этого время. Сейчас КЮМовцы со всех трех кораблей вернулись в свои семьи. Им есть, что рассказать родным, также как и нам телезрителям. Поэтому наш канал планирует сделать отдельный фильм о путешествии юных моряков. Не пропустите.



