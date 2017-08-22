



В телеэфире ГТРК «Славия» начались дебаты кандидатов на должность губернатора Новгородской области



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В телеэфире ГТРК «Славия» начались дебаты кандидатов на должность губернатора Новгородской области. Они транслировались в прямом эфире на телеканале «Россия-1» в 9.00, на «Россия-24» - в 11.00. В совместных агитационных мероприятиях участвовали ВРИО губернатора Андрей Никитин, либерал-демократ Антон Морозов, Николай Захаров от «Патриотов России», и Михаил Панов от «Справедливой России». В течение часа кандидаты имели возможность рассказать о себе и своих предвыборных программах, поделиться планами по привлечению инвестиций, развитию сельского хозяйства, улучшению сферы здравоохранения, образования, созданию комфортной среды проживания. Одной из тем сегодняшней дискуссии стал вопрос как остановить отток кадров из Новгородской области.

Отметим, что дебаты — это одна из форм агитации, которая направлена на то, чтобы участники дискуссии убедили в своей правоте не столько друг друга, сколько своих потенциальных избирателей. Следующие встречи состоятся 23 и 24 августа в 9.00 на телеканале "Россия-1" и в 11.00 - на телеканале "Россия-24".



