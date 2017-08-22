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В Великом Новгороде отметили День государственного флага России
Ирина Демендеева
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Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на русском корабле «Орел» в 1667 году, при царе Алексее Михайловиче. Но законным отцом триколора считают Петра Первого, именно он начертил образец и определил порядок цветных полос. С тех пор флаг нашей страны несколько раз менялся. Возвращение к бело-сине-красному стягу произошло в августе 1991. Спустя два года президент своим указом установил его государственным символом страны. Праздник в честь этого события стали отмечать недавно, но в Новгородской области успели появиться обязательные атрибуты торжеств - вручение паспортов юным жителям.
Любопытно, что юные новгородцы без заминки ответили, что же означают белый, синий и красные цвета. Причем вспомнили, что в царской России трактовка несколько отличалась от современной. Так, раньше белая полоса символизировала свободу, синяя Богородицу, под покровительством которой находится наша страна, а красный – державность. Сегодня принято считать, что белый цвет – символ мира и чистоты, синий – веры и постоянства, а красный энергии, силы и крови, пролитой за Отечество.
В этот раз из-за погоды большая часть торжеств прошла в здании филармонии, но заключительный аккорд праздника традиционно прозвучал у памятника Тысячелетия России. К подножию монумента под звуки оркестра легла корзина и букеты с цветами.

22.08.2017 18:22 











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