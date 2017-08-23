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В Великом Новгороде открылась Международная научно-практическая конференция «В жизни всегда есть место подвигу»
Юрий Левиков
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Конференцию приурочили к Дню памяти героев, совершивших подвиг самопожертвования в годы Великой Отечественной войны. Открылся форум торжественным митингом у Стелы воинской славы.
Великая Отечественная война – время массового героизма советских солдат. Известно как минимум о четырех сотнях примеров подвига самопожертвования, и 19 из них совершили на Новгородской земле. Об Александре Панкратове вспоминали особо – он первым в истории собственным телом закрыл вражескую амбразуру, а в этом году еще и 100-летие со дня его рождения. Его подвиг увековечен на барельефе Стелы воинской славы и воспет в песнях.
О значении каждого подвига самопожертвования говорил ветеран Великой Отечественной войны Василий Крестьянинов. Он же подчеркнул необходимость хранить память о героях войны. По случаю Дня памяти героев и Международной конференции в Великий Новгород из Центрального музея вооруженных сил доставили боевое знамя 332 стрелкового ордена Суворова третьей степени Самборского полка, ставшего преемником 125 танкового полка, в котором служил Александр Панкратов.
Среди гостей не только россияне, но и участники из Белоруссии и Киргизии. Светлана Лаптева, координатор поискового движения Кыргызстана, рассказывала, как ставили памятник одному из соотечественников в Поддорском районе, как близкие погибших в годы Великой Отечественной войны узнают о том, где без вести пропали их родственники и как объединяет всех нас, вне зависимости от политических границ, веры и национальности, Красное знамя Победы.
По окончании митинга грянул воинский салют и собравшиеся возложили цветы к Стеле воинской славы, к тому самому барельефу, где изображен последний бой Героя Советского Союза Александра Панкратова.

23.08.2017 14:59 











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