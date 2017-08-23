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Законопроект о прямых выборах мэра Новгородская областная дума не поддержала
Елена Пилосова
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на заседание Новгородской областной Думы было вынесено всего 13 вопросов. Большинство из них оказались чисто техническими. В числе прочих, депутаты приняли изменения в закон о региональном бюджете, связанные с поступлением в казну федеральных средств в общей сумме, включая и деньги на дороги, более миллиарда семисот миллионов рублей. Запланированы они, в том числе, на бесплатные лекарства, строительство валдайского коллектора, капитальный ремонт медицинских учреждений и интернатов.
Но главная интрига заседания заключалась в законодательных инициативах от вице-спикера Алексея Чурсинова и депутата Ольги Ефимовой. Процитировав Президента Владимира Путина о том, что граждане должны хорошо знать людей, которые становятся мэрами, Алексей Чурсинов предложил вернуть прямые выборы градоначальника.
К слову, с инициативой возврата прямых выборов мэра в марте уже выступал депутат Михаил Караулов, но тогда рассмотреть её помешало отсутствие согласования с градоначальником. Сейчас, напомнила присутствующим председатель областной думы Елена Писарева, мнение Юрия Бобрышева известно и он поправку не поддержал.
Не поддержал её и думский комитет по местному самоуправлению и фракция «Единая Россия», сообщил Сергей Бусурин. Одним из доводов депутата стала слабая в последние годы активность избирателей и низкая явка (всего 25%) на мэрских выборах 2013 года.
В результате голосования депутаты законопроект не приняли. Также они отклонили предложение Алексея Чурсинова согласовывать на думе заместителей главы региона и законодательную инициативу Ольги Ефимовой о возврате прямых выборов глав муниципальных образований.
23.08.2017 18:31 











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