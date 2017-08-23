



Представители бизнеса, власти и эксперты обсудили вопросы развития экспортного потенциала Новгородской области Олеся Иванова



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Вопросы развития экспортного потенциала Новгородской области стали главной темой встречи представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества. Сегодня свою продукцию за рубеж отправляют почти 200 предприятий, наши товары поставляются в 78 стран. Цифры вроде бы внушающие, но регион может больше, уверены эксперты и предлагают свою помощь выхода на внешний рынок.

Мы научились делать качественно, теперь нужно научиться свою продукцию поставлять на внешний рынок, говорят эксперты и тут же цитируют аксиому из экономической теории: процветает то государство, где экспорт превалирует над импортом. Причем, само государство готово помогать. Именно для этого несколько лет назад и был создан Российский экспортный центр, задача которого помочь бизнесу - начиная от финансов заканчивая консультациями.

Уже много лет наша область сотрудничает с другими странами, новгородские товары, а это в основном удобрения, древесина, металлоконструкции и спецоборудование, экспортируются в 78 государств. Среди наиболее популярных рынков сбыта – США, Бразилия, Финляндия, Белоруссия и Китай. Впрочем, восточные партнеры, как выясняется, теперь заинтересованы и в нашей пищевой продукции. Так новгородские товары нравятся китайцам за вкус и пользу.

В последнее время, признается руководитель новгородского Центра поддержки экспорта Татьяна Лаврентьева, в Поднебесной популярен наш мед, пробные поставки новгородского лакомства уже были, сейчас речь идет о долгосрочных контрактах. Хотя, не хлебом, а точнее не медом единым живут в Китае, и все чаще проявляют интерес к нашей истории. Сегодня туристы из Поднебесной на втором месте после европейцев и это тоже экспорт, только теперь не товаров, а услуг. Впрочем, что еще можно выводить на внешние рынки, должны решить сами новгородцы, экспортный центр обещает помочь в любом случае.

Экспортировать новгородцам не привыкать, уверен ВРИО губернатора области Андрей Никитин, и приводит в пример средневековый Ганзейский союз. Сегодня в 21 веке даже малый бизнес не только можно, но и нужно выводить на просторы глобальной экономики, добавляет глава региона, тем и более, что теперь на одну составляющую истории успеха в нашей области станет больше. Совсем скоро экспортный Центр откроет у нас свое представительство.



