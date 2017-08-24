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Организаторы фестиваля исторических фильмов «Вече» провели творческий вечер, посвященный 30-летию киноэпопеи “Гардемарины, вперед!”
Анастасия Тэммо
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В Великом Новгороде продолжает работу фестиваль исторических фильмов «Вече». Организаторы кинофорума, помимо показа новых картин, подготовили для новгородцев настоящий подарок – творческий вечер, посвященный 30-летию киноэпопеи “Гардемарины, вперед!”.
"Жизнь - Родине, честь - никому!". Глядя на любимых киноактеров, даже не верилось, что фильму «Гардемарины, вперед!», в одночасье побившему все рекорды зрительской популярности, исполнилось 30 лет. Творческая встреча с режиссером киноленты Светланой Дружининой, оператором Анатолием Мукасеем, Дмитрием Харатьяном и Михаилом Боярским получилась очень душевной. Каждому было что вспомнить. Светлана Дружинина рассказала, что съемки совпали с началом перестройки. И “Гардемарины”, по сути, стали первой картиной, где было показано целование креста и миропомазание.
Когда-то фильм “Гардемарины, вперед!” журналисты назвали ответом «Трем мушкетерам», но, пожалуй, он даже в чем-то обошел знаменитую историю Дюма, ведь его герои противостоят не только личным врагам, но врагам Отечества, что, безусловно, мужественнее и благороднее. Это линия, говорит Светлана Дружинина, будет продолжена и в новой, 4 части.
Кто будет исполнять роль великого Сурового, Светлана Дружинина говорить пока не стала, обмолвившись, правда, что актер, кажется, найден. Известно также, что музыку к новой картине снова будет писать Виктор Лебедев, автор полюбившихся всем песен из первого фильма. Их вместе с Дмитрием Харатьяном пел весь зал.

24.08.2017 17:20 











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