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Специалисты Роспотребнадзора проводят горячую телефонную линию по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей
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Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора в преддверии первого сентября проводят на всей территории области горячую телефонную линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. К примеру, при покупке школьной формы эксперты рекомендуют обращать внимание на то, чтобы имелась информация как о производителе одежды или обуви, так и о том, когда, а главное, из каких материалов сделан товар. Например, не слишком ли много там синтетики.
Прежде всего звонивших интересовало, можно ли заменить купленное ранее учебное пособие, существует ли гарантия на школьную форму и несет ли продавец ответственность за продажу некачественного товара. Впрочем, пока это были лишь консультации по телефону. Для того, чтобы сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и, если потребуется, приняли меры, нужно, чтобы от граждан поступило соответствующее заявление.

24.08.2017 17:33 











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