



В школе №36 Великого Новгорода открылся областной педагогический форум «Образование и общество» Юрий Левиков



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В огромных холлах – выставка «Образование – обществу». Представлен каждый район, и каждый район старается удивить.

А дальше – рассказ об отдельных образовательных организациях: у одних - спортивный профиль, у других – гуманитарный, математический, естественно-научный или технический - выбирай на вкус. Гости задерживаются возле стенда Центра инклюзивного образования. Тут воспитанники особенные – тем важнее успех каждого из них. К примеру, третьеклассник Вова Бодяшкин буквально за полчаса смастерил робота-льва, а на недавнем областном конкурсе по робототехнике он завоевал специальный приз.

Педагогический форум – это возможность подвести итоги и поставить новую планку. За качество школьного образования Новгородскую область не раз хвалили на всероссийском уровне, несколько наших учебных заведений входят в сотню лучших по стране, но ведь нужно и дальше расти. Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин сформулировал своё видение образования будущего. Среди ключевых приоритетов – построение единой системы: преемственность образовательных ступеней и создание реальных перспектив для выпускников при дальнейшем трудоустройстве в нашем регионе. А то, например, что половина закончивших колледжи и техникумы по выбранной специальности не работает, вообще неприемлемо. Потому и здесь должно быть тесное взаимодействие образования и бизнеса.

В номинации «Человек года» в образовании отметили Светлану Матвееву, директора новой школы. Ей пришлось с нуля создавать это учреждение, и сейчас штат педагогов укомплектован, а 1350 воспитанников набраны. «Успех года» пришел к коллективам гимназии №№2 и 4 в областном центре, а также школы №2 в Пестово. Именно выпускница этого учебного заведения Анжелика Качалова сдала три экзамена на 100 баллов, и сегодня зал искупал ее в овациях и признал «Выпускником года», а представитель группы компаний «Просвещение» пообещал выделить 1 миллион рублей на ее проекты, если девушка продолжит образование в Новгородской области. К слову, сегодня же «Просвещение» и Правительство Новгородской области подписали план о совместной работе. Впереди - развитие организации совместных форумов, разработка регионального учебного пособия по новгородской истории, а также книг по английскому языку, посвященных истории, культуре и современности нашего региона.



