



В деревне Савино Новгородского района прошел областной конкурс операторов машинного доения Оксана Шведова



Фото Видео

Белый халат, шапочка, бахилы и стерильно чистый аппарат - вот залог вкусного и качественного молока. Дояры и доярки это знают, поэтому на конкурс приехали подготовленными. В этом году за звание лучшего борются представители 11-ти хозяйств области.

На конкурсе - несколько туров: теория, санитарная подготовка, сборка и разборка доильного аппарата и само доение. Конкурсантов оценивают профессионалы - зоотехники, ветеринарные врачи, животноводы и руководители Департамента сельского хозяйства. Организаторы отмечают, что подобные конкурсы не проводились последние несколько лет, а в этом году помогло развитие молочного производства.

Людмила Опекунова уже шестнадцать лет работает оператором машинного доения. На ее попечении 100 коров, которые ежедневно дают больше двух тонн молока. Работать приходится быстро, говорит доярка. Но опыт и любовь к животным помогают справляться с большими объемами. За дойку, кстати, Людмиле поставили отлично.

Такие конкурсы профмастерства, по словам организаторов, закрепляют достижения в животноводстве. Подготовка к соревнованиям сложная, но ежедневная работа еще сложней, уверен единственный конкурсант-мужчина.

Сегодня техническая оснащенность и организация труда в хозяйствах области разная - одни работают по старинке, другие уже перешли на роботизированное производство. Но конкурсы проводятся по общероссийской методике, одинаково для всех - на обычных доильных аппаратах. И, как оказалось, этим искусством участники конкурса владеют прекрасно. Лучшие получат денежные призы, а победитель представит область на Всероссийском чемпионате.



