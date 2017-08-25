



Поисковики и родственники летчика Василия Романенко установили на месте его гибели памятный крест



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Поисковики демянского отряда «Находка» вместе с родственниками летчика Василия Романенко установили на месте падения его самолета памятный крест. Специально ради этого в 75-ю годовщину гибели Героя Советского Союза из Волгограда и Москвы приехали его дети, внуки и правнуки.

Доставить крест до места, которое находится в пяти километрах от деревни Горшковицы, помог 90-ый отдельный специальный батальон Западного военного округа. После того, как установка была закончена, настоятель церкви Воздвижения Креста Господня поселка Демянск, протоиерей Иоанн Пушкарёв совершил молебен.

В эти края родственники летчика приезжают, начиная с 1974 года, - задолго до того, как было обнаружено точное место его гибели. Окончательную ясность в долгую историю поиска внес отряд «Находка». Полномасштабная экспедиция завершилась летом 2015 года, после чего останки погибшего пилота Ил-2 с почестями были преданы земле, а на окраине Демянска установлен памятник Василию Романенко. Именно тогда, по словам родственников летчика, они не только смогли поставить точку в своих многолетних поисках, но и обрели новых членов семьи.



