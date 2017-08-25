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Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев встретился с лучшими учителями города
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Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев встретился с лучшими учителями города. Все они - победители ежегодного конкурса. В этом году лучшими в своей профессии были признаны 12 педагогов. Это преподаватели математики, русского языка и литературы, иностранного языка, истории и географии. Среди них - учитель русского языка и литературы гимназии «Гармония» Ольга Цветкова. Она преподает в школе уже 22 года. Педагог активно внедряет современное мультимедийное оборудование, разрешает детям использовать электронные книги и совершает с учениками экскурсии в музеи писателей.
Юрий Бобрышев поблагодарил педагогов за активный труд и пожелал им дальнейших успехов. Учителя воспользовались случаем и попросили мэра вернуть бесплатные жетоны на аттракционы для первоклассников, возродить традицию развешивать по городу баннеры с фотографиями золотых медалистов, а также установить для учителей, проводящих экскурсии, бесплатный проезд в городском автобусе. Юрий Бобрышев обещал помочь.

25.08.2017 15:13 











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