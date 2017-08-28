



В Великом Новгороде завершил свою работу одиннадцатый Всероссийский фестиваль исторических фильмов «Вече» Анастасия Тэммо



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Фестиваль «Вече» вышел за пределы кинозалов. Вот и в день закрытия у киноцентра словно развернулась большая съемочная площадка из советского прошлого. С милыми буфетчицами, разливающими квас и танцами под духовой оркестр. Участниками праздника стали и сами зрители, которые внимательно следили за программой кинофорума.

Главная особенность этого фестиваля «Вече» - в его масштабе. Кинофорум шел неделю. Программа включила в себя не только конкурсные показы игровых полнометражных картин. Помимо них каждый день был наполнен творческими встречами и дискуссиями с участием актеров, режиссеров, сценаристов и критиков. В Великом Новгороде прошел и ретроспективный показ картин Станислава Ростоцкого, и вечер, посвященный 30-летию эпопеи про гардемаринов.

Показывать историю в кино – задача очень ответственная. Но это нужно делать, подчеркнула президент фестиваля «Вече», режиссер Светлана Дружинина. Ведь процветание страны напрямую зависит от того, насколько хорошо мы будем изучать ошибки и победы прошлых лет.

Кинофорум подвел свои итоги. Приз фестиваля - колокол «Тысячелетие России» - в номинации Дебют был присужден фильму Надежды Витальской «Источник», лучшим режиссером стал Александр Касаткин - лента “Три дня до весны”. Лучшими актерами - Елена Лотова и Владимир Ильин. Приз за операторскую работу отметили фильм «Ледокол». Ну а в номинациях лучший сценарий и лучший фильм победу присудили картине Андрея Кончаловского “Рай”.



