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В Ледовом дворце прошли хоккейные баталии за Кубок губернатора Новгородской области среди юношеских команд
Юрий Левиков
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В Ледовом дворце прошли хоккейные баталии за Кубок губернатора Новгородской области среди юношеских команд из воспитанников 2004 года рождения. А перед открытием соревнований юные хоккеисты получили мастер–класс от мастеров.
Вновь на льду звезды отечественного хоккея. В течение часа братья Буцаевы делились с юными спортсменами секретами мастерства: игра в пас, обводка, броски по воротам да просто мастерство катания на коньках – значение имеет каждый элемент и каждый должен выполняться в совершенстве.
Для новгородских «Йети» Кубок губернатора стал очередной проверкой во время подготовки к сезону. К сожалению, команду покинули 4 ведущих игрока, тем сложнее было на площадке. А ведь за победу боролись очень сильные команды. Одной из самых драматичных стала встреча новгородцев с хоккеистами из Дмитрова.
Впрочем, это поражение не выбило новгородцев из колеи. Петербургскую команду «Серебряные львы» «Йети» разгромили 4-0, у московских «Ястребов» вырвали победу 4-2, в противостоянии с тверичами победную шайбу забили за 3 секунды до финальной сирены, и снова победа «Йети» 4-3. А рязанским хоккеистам не повезло – хозяева переиграли их со счетом 5-1. В итоге, Кубок губернатора Новгородской области достался команде «Йети». Видимо недаром временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин желал новгородцам удачи и говорил о развитии хоккея.

28.08.2017 18:22 











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